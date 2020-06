Krievu dizainera iztēlē tapis Ņivas un G klases hibrīds

Pašam sev dotais uzdevums nav no vieglajiem, jo jāsakrusto divas sava veida autobūves leģendas, kas bez būtiskām stilistiskām izmaiņām tiek ražotas jau kopš pagājušā gada septiņdesmitajiem gadiem. Ņiva - no 1977.gada, bet G klase - no 1979.gada.