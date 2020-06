Grautiņi kā nesadzirdēto protests jeb klusēšana nav zelts

Mani pārsteidz cilvēku vajadzība kādu svešu un nepazīstamu personu apsmiet, nostādīt „zem sevis“, izsmiet, apspļaudīt un piespiest ar pēdu pie zemes. Tieši tāpat tā kā to tikko izdarīja amerikāņu policists. Diemžēl arī mūsu sabiedrība nav labāka. Šī nepamatotā varmācība eksistē arī pie mums un izpaužas gan noteiktu iedzīvotāju grupu vajāšanā un izsmiešanā (trūcīgie, maznodrošinātie, imigranti, geji, sievietes u.c.) , gan vajājot atsevišķas, konkrētas personas, kas kādai līdzcilvēku daļai (politiķiem, ierēdņiem, klases biedriem, darba biedriem, kolēģiem u.c.) nepatīk. Bērnu mobingam (vajāšanai) mēs rakstām un publicējam grāmatas, lai paskaidrotu, ka šādi rīkoties un „tā darīt“ nav smuki. Taču pieaugušo frontē viss turpinās bez pārmaiņām – konkrētus cilvēkus vai iedzīvotāju grupas var turpināt vajāt, „izsaldēt“, kolektīvi ignorēt un vajātājiem par to kauna vai vainas sajūtas nav.

Lai saprastu šo reakciju, jāmēģina iedzīvoties izstumto cilvēku sajūtās. Mihaela Aleksandera (Michelle Alexander) savā darbā ”The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness” (2010) uzver, ka rūgtums un melnādaino amerikāņu īgnuma sajūta, reaģējot uz balto iedzīvotāju netaktiskumu ikdienā un sadzīvē, cēlusies 17.gs. verdzības laikos. Toreiz, kad melnādainie tika ievesti no Āfrikas kā vergi un tika uzskatīti kā otrās šķiras cilvēki ar kuriem vergturis var rīkoties kā vēlas: pirkt, pārdot, pazemot, izsmiet, nogalināt. Iespējams, ka lielāka nozīme šajā „kastu robežu“ iezīmēšanā bija arī materiālajai pārticībai, jo trūcīgie baltādainie tolaik tika ekspluatēti un pazemoti ne mazāk ciniski kā melnādainie. Vēsture liecina, ka pazemoto un ekspluatēto cilvēku sacelšanās ir likusi pievērst „smalko aprindu“ vērību šīm problēmām. Lai sagrautu balto un melno trūcīgo amerikāņu vienotību, tika izveidots sauklis white supremacy un stimulētas reformas, kas piešķīra noteiktai balto un trūcīgo iedzīvotāju daļai privilēģijas, salīdzinājumā ar melnādainajiem. Ar vienīgo mērķi – sašķelt maznodrošināto balto un melno amerikāņu vienotību. Piedāvājot baltajiem „racial bribe“ bija iespējamas iestāstīt, ka baltais ir labāks par melno tikai tāpēc, ka ir baltais. Šī ir veca un pārbaudīta vergturu „skaldi un valdi“ taktika. Proti – izveidot represēto sabiedrības