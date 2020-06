Brīvdienu maršruts ⟩ Hījumā Vēja tornis Igaunijā

Hījumā ir otrā lielākā Igaunijai piederošā sala. Tā ir daļa no Muhu arhipelāga un atrodas 22 km attālumā no Igaunijas krasta. Vasaras sezonā Hījumā ar savām smilšu pludmalēm ir iecienīts tūristu galamērķis. Turp dodas tie, kam patīk neskarta daba un aktīvā atpūta - sērfings, burāšana, velotūrisms vai vienkārši atpūta prom no lielpilsētas un kūrortu kņadas.

Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam Vēja tornis pieejams apmeklētājiem no 11 līdz 21. Biļešu cenas: pieaugušo biļete no 10 eiro, ģimenes biļete no 20 eiro.