Jūlijā Cēsīs notiks Latvijā pirmā "zero waste" vasaras skola

No 12.jūlija līdz 18.jūlijam Cēsīs norisināsies "zero waste" jeb bezatkritumu dzīvesveida vasaras skola, ko organizē Ruckas mākslas rezidenču centrs sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, biedrību "Zaļā brīvība" un iniciatīvu "Tīri.Labi." un SIA "ZAAO", informēja "zero waste" vasaras skolas vadītāja Līna Leitāne.