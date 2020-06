Jautājumi par FKTK pievienošanas Latvijas Bankai lietderību rada zināmas bažas

"Starp rindām nolasu, ka šī ir daļa no kapitālā remonta un šī ir prasība, kuras izcelsme ārpus Latvijas ar mērķi nodrošināt maksimālu neatkarību finanšu uzraudzībai, izņemot to no politiķu rokām. Dārgā koalīcija, šis nav kompliments jums no ārējās izcelsmes prasības autoriem, jo tas nozīmē neuzticēšanos Latvijas valdībai, Saeimai, politiskajai sistēmai par finanšu sistēmas uzraudzības jautājumiem. Mēs visi saprotam, kāpēc tas viss notiek," teica deputāts.