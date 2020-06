Aptuveni pusotru stundu garā filma būtībā ir silts un sirsnīgs stāsts par divu ļoti atšķirīgu cilvēku draudzību. Režisore ir maza auguma, toties JR – garš. Šis tandēms ir kaut kas līdzīgs jauniņajam Džordžam Maiklam (George Michael) un leģendai Aretai Frenklinai (Aretha Franklin), kad abi kopā ieskaņoja dziesmu "I Knew You Were Waiting (For Me)" 1987. gadā.