"Hanzas peronā" īpašos koncertos Andris Keišs, Shipsea un Vestards Šimkus

“"Latviešu mīlestība" ir ne tikai izrāde, bet arī teātra rituāls, kuru mums par lielu prieku piekopj vairums teātra skatītāju,” saka Jēkabs. “Tajā jūtam, ka mūsu līdzcilvēki gatavi ne tikai ņemt, bet arī dot no sirds visu to labāko, kas viņos ir. Mēs to saņemam un cenšamies atkal nodot tālāk, lai vairotu neticami maigo un stipro spēku, kas ļauj pārvarēt jebkuras grūtības.”