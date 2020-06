Akciju tirgos optimisms par ātru globālās ekonomikas atveseļošanos

Investori arī nepievērsa uzmanību tam, ka ASV no 16.jūnija neļaus Ķīnas aviokompānijām lidot uz un no ASV, jo Pekina nav atļāvusi Amerikas aviokompānijām atsākt pakalpojumus Ķīnā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1170 līdz 1,1232 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2551 līdz 1,2573 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,68 līdz 108,92 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,00 līdz 89,33 pensiem par eiro.