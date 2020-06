"Kapernauma" - sirdi plosošs stāsts par bērnu tiesībām uz laimi un mīlestību

Tas ir dramatisks un sirdi plosošs, skarbs stāsts par zēnu, kurš aizbēg no mājām un klīst pa Beirūtas graustu rajoniem. Filma vēsta ne tikai par šo zēnu, bet pārstāv visu to bērnu balsis, kuri, iespējams, nemaz nebūtu izvēlējušies nākt šai pasaulē, ja vien šāda izvēle būtu bijusi.

Filmas sižeta centrā ir divpadsmit gadus vecais zēns Zains, kurš iesūdz tiesā savus vecākus par to, ka dāvājuši viņam dzīvību. Zēnam par kāda vīrieša saduršanu draud pieci gadi ieslodzījumā, un tiesas prāvas laikā tiek atklāts viņa skumjais un skaudrais dzīvesstāsts. Lai arī viņa pastrādātais noziegums ir briesmīgs, ne mazāk šausminoša ir viņa līdzšinējā dzīves pieredze.

Filma nav tikai par maza bērna skaudro likteni – viņš savas apsūdzības nav izvirzījis tikai pret vecākiem, bet gan pret visu valsts sistēmu kopumā, jo viņa vecāki arī ir daļa no upuriem. Bieži vien tiem, kuri piedzimuši neiedomājamas nabadzības apstākļos, nav iespēju un līdzekļu, lai no šādas situācijas izkļūtu. Izkropļotās varas sistēmas šādiem cilvēkiem nevis palīdz, bet tieši otrādi – izslēdz no pārējās sabiedrības, nedodot iespēju cilvēcīgai dzīvei.