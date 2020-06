Covid-19 krīzē uzņēmumi samazinājuši darbinieku skaitu pamatā par 5%

Lai gūtu ieskatu, kā krīzes ietekmē mainījusies uzņēmumu iekšējā struktūra, aptaujā vaicāts par veiktajām izmaiņām attiecībā uz darbinieku skaitu. Tostarp 55% respondentu minējuši, ka darbinieku skaits nav mainīts, taču 45% aptaujāto uzņēmumu atzinu­ši, ka darbinieku skaits ir samazināts. Lūgti norādīt atlaisto darbinieku skaitu, uzņēmumi galvenokārt minējuši mazāk nekā 5% no kopējā darbinieku skaita.

Aptaujā secināts, ka kopš pagājušās aptaujas, ask tika veikta ­šogad martā, pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas piedzīvojuši samazinājumu pieprasījumā pēc to sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm. Lielākā daļa negatīvi skarto uzņēmumu norādījuši, ka pieprasījums krities par 1-30%, septiņi uzņēmumi atz­īmējuši, ka pieprasījums sarucis par 31-70%, bet astoņi uzņēmumi norādījuši, ka pieprasījums krities par 71-100%.