Biķerniekos pirmoreiz prezentēts sacīkšu auto, ar kuru var uzvarēt pasaules čempionātā

Lai arī Baltijas valstīs šādas klases automašīnas kopskaitā ir 12, tomēr šis ir pirmais auto no Latvijas. Vairāk stāsta komandas komandas vadītājs Lauris Vīgants: „Ar lielu interesi vērojām TCR klases attīstību Baltijas čempionātā. Redzot, ka arvien vairāk sacīkšu komandu izvēlās šīs klases automašīnas, sapratām, ka tas ir pareizais virziens – rūpnīcas automašīna, kurā katrs mezgls ir speciāli paredzēts braukšanai sacensībās. Tā ir ļoti ātra automašīna, kas ir salīdzinoši vienkārša un saprotama arī apkopē. Esam pārliecināti, ka pēc vairāku testu aizvadīšanas varēsim konkurēt par visaugstākajām vietām!”

Šis vēsturiski ir pirmais sacīkšu auto Latvijas autosportā, ar ko ir iespējams kļūt par Pasaules čempionu jebkurā no Starptautiskās Automobiļu federācijas rīkotajiem Pasaules čempionātiem.

Viens no komandas braucējiem BEC 6H čempionātā būs somu pilots Antti Rantala: „Esmu ļoti pagodināts, ka man ir iespēja pievienoties LV Racing komandai. Pēc manas karjeras Legends cars sērijā, meklēju iespējas startēt ar TCR klases auto. Pēc ilgākām pārrunām izlēmu pievienoties komandai, kam ir augstas ambīcijas un labākā automašīna čempionātā. Ceru uz lieliem panākumiem šogad un nevaru sagaidīt pirmos testus kopā ar komandu un arī pirmās sacensības!”

„Ir dubults prieks, ka Baltijas izturības čempionātā parādījusies vēl viena komanda ar pasaules līmeņa tehniku un ka šī komanda ir tieši no Latvijas. Čempionāta sportiskais līmenis aug ar katru gadu un priecē, ka vadošo komandu pulkā jau ir vairākas Latvijas komandas. Ceram, ka tas iedvesmos arī citus Latvijas autosportistus pievērsties autošosejas disciplīnai,” stāsta Andis Meilands, Baltijas autošosejas čempionāta organizators.

TCR ir pasaulē populārākā autošosejas klase, kurā piedalās teju visi autoražotāji ar savu marku attiecīgiem modeļiem. Visas TCR klases automašīnas ir ar priekšējo riteņu piedziņu, to dzinēja jauda ir aptuveni 340 ZS, svars 1265 kg, bet visa piekare ir būvēta pēc autošosejas sacensību augstākajiem standartiem. Tieši ar šādiem auto notiek arī FIA Pasaules čempionāts salonmašīnām. Kopš 2019. gada Baltijas autošosejas izturības un sprinta sacensības ir ieguvušas oficiālu TCR sacensību statusu, atbilstoši pasaulē pieņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un automašīnu pārbaudēm. Jaunu rūpnīcas automašīnu cena svārstās no 100 līdz 130 tūkstošiem EUR, kamēr lietotus auto var iegādāties sākot no 50 līdz 80 tūkstošiem.