Digitālā zīmēšana: ar ko sākt un kādas lietotnes iesaka profesionāļi?

Alīna iesaka arī pāris lietotnes, kas būs piemērotas, lai spertu pirmos soļus digitālās zīmēšanas pasaulē. “Huion Sketch aplikācija ir mana favorīte no visām pieejamām Play Store lietotnēm, kas paredzētas zīmēšanai. Tā ir ātra, ērta un būs viegli saprotama arī iesācējiem. Kā profesionāle es īpaši novērtēju plašo otu izvēli – vairāk nekā 40 dažādas otas, no pavisam vienkāršām līdz otām ar īpašiem efektiem un autentiskām krāsām. Iespējams, ka viena aplikācija neapmierinās visas vajadzības, šādos gadījumos tās var kombinēt. Piemēram, vienā aplikācijā tiek zīmēts, savukārt otrā – krāsots. Vēl divas noderīgas lietotnes zīmēšanai ir Adobe Sketch un Medi Bang, kas pēc būtības ir līdzīgas Huion Sketch. Savukārt iedvesmai noderēs lietotne Penup, kur kopīgot savas ilustrācijas, kā arī mācīties no citiem,” pieredzē dalās A. Grinpauka.