darbs ⟩ Latvijā aprīlī vairāk nekā piektdaļa darbinieku strādāja attālināti

Statistikas pārvaldē norādīja, ka ārkārtējās situācijas dēļ attālinātā darba veicēju skaits ir pieaudzis astoņas reizes - no līdzšinējiem 19 tūkstošiem līdz 148,4 tūkstošiem.

Aprīlī iespēja strādāt attālināti bija 27,4% darbinieku, bet 72,6% iedzīvotāju šādas iespējas nebija. Tikai 5,4% darbinieku, kuriem bija iespēja strādāt attālināti, to neizmantoja.

Visvairāk attālināti strādājošo (27%) bija vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem. Visvairāk attālināti strādājošu vīriešu (29,6%) bija vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem, bet sieviešu (26,8%) - vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem.