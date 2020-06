Studentu apvienība: Skaidra lēmuma par atbalstu studentiem joprojām nav

Puzo klāstīja, ka otrdien, 2.jūnijā, Ministru kabinets (MK) lēma dažādām ministriju iniciatīvām pārdalīt 600 miljonus eiro. Izglītības un zinātnes projektiem no šīs summas paredzēti 63,5 miljoni, no kuriem 27,4 miljoni eiro novirzīti vienreizējiem pasākumiem. LSA rīcībā esošā informācija liecinot, ka šajā summā iekļauts arī finansējums studējošo stipendiju fonda palielināšanai, tomēr gala lēmums par to vēl jāpieņem.