Attālinātais darbs - ieguvumi un galvenās barjeras tā ieviešanai

Tā, piemēram, ASV aprēķināts, ka aptuveni vienai trešdaļai no visiem strādājošajiem, kā arī pusei no informācijas apstrādes jomā esošajiem darbiniekiem, ir iespēja strādāt attālināti no mājām. Lai arī pēdējo gadu laikā darbs no mājām sāka iegūt zināmu popularitāti, Covid-19 pandēmija ir ievērojami paātrinājusi šīs tendences attīstību.