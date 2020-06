Vai zinām, kā nenoslīkt saules vannā? Īsa padomu sērija vasarai

Pirms pludmales sezonas āda ir īpaši jāpalutina. Vislabāk to papildus mitrināt. Ja ziemas sezonā sejas āda īsti nav aprūpēta, var veikt arī vieglu pīlingu vai augļskābju procedūru. Tā gan izlīdzinās ādas virskārtu, gan dos papildu mitrumu, nodrošinot labāku un vienmērīgāku iedeguma veidošanos.

Lai ādu atbrīvotu no atmirušajām šūnām, pīlingam var izmantot gan veikalos nopērkamo kosmētiku, gan tautas līdzekļus. Nevajag smādēt arī tradicionālās pirts procedūras, kas lieliski palīdz attīrīties gan ādai, gan organismam kopumā. Neaizmirsti par ādas mitrināšanu uz elkoņiem, kas parasti kļūst īpaši sausi un raupji, un citām ķermeņa vietām.

Pat tad, ja ziemas sezonā laiku pa laikam apmeklēts solārijs, āda nebūt nav gatava saules stariem. Jo solārijā pārsvarā saņemam UVA starojumu, kas rada iedeguma efektu, taču šis iedegums praktiski nav fotoprotektīvs, jo neveicina jauna pigmenta produkciju – tikai pārdala jau saražoto pigmentu. Lai iegūtu dabīgu aizsardzību, nepieciešami gan UVA, gan UVB stari, kurus saņemam no dabīgas saules gaismas.

„Pētījumi pierāda UV starojuma lomu fotonovecošanā un ādas audzēju attīstībā. Visbiežāk apdegam pirmajās sauļošanās reizēs, tāpēc, ja sauļo ādu, dari to ar prātu,” īpaši uzsver dermatoloģe Ilze Jākobsone.

Ērika Pētersone atgādina, ka saules aizsargkrēmu jāsāk lietot jau no pirmās dienas, kad sākat izbaudīt pavasara sauli un silto laiku. Tas nekas, ka mugurā vēl kāda jaka un varbūt galvā vasarīga cepurīte. Ja saules stari piekļūst sejas ādai, tā jau ir kārtīga saules pelde un, jo gaišāka āda, jo spēcīgāks aizsarglīdzeklis jālieto (I un II fototipam – SPF 50+). „Aptiekās ir pieejami dažādi saules aizsarglīdzekļi, sākot no SPF 16 un līdz pat SPF50+. Ikviens spēs piemeklēt sev un savai ģimenei aizsarglīdzekli pret saules stariem, jo ir padomāts, gan par trīs mēnešus vecajiem bērniņiem, gan par gados vecākiem cilvēkiem, kuriem parādās pirmie pigmentācijas plankumi, grumbas. Farmaceiti ir novērojuši, ka vīrieši mazliet pasīvāk lieto saules aizsarglīdzekļus, taču šodien aptiekā ir tik daudz dažāda veida aizsarglīdzekļu, ka arī katrs vīrietis spēs sev pie meklēt atbilstošu produktu, kas pasargās ādu no kaitīgā starojuma,” konsultē „Mēness aptieka” farmaceite Ērika Pētersone.