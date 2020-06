Maija sākumā es nonācu vienā no Rīgas vecākajām kapsētām Torņkalna kapos Torņkalna ielā 1, kur uzzināju pārsteidzošas lietas ne vien par šīs kapsētas vēsturi un tur apglabātajiem, bet arī pārliecinājos, ka liktenis eksistē un mana kapu detektīva sērija nedz abstraktos, nedz virszemes kapu aizbildņus, visticamāk, aizvainojusi nav.

Uz Torņkalna kapiem Torņkalna ielā 1, kas ir viena no vecākajām kapsētām Rīgā, es biju nolēmis doties jau aprīlī, kad bija iestājušās pirmās patiesi saulainās un siltās pavasara dienas. Tomēr pusceļā uz tiem es pēkšņi sajutu šaušalīgu spiedienu smadzenēs, sāpes kaulos, nelabu dūšu, bezspēku, reiboni, melanholiju, iesnas un pat paģiras. Pēkšņi sāka pūst baismīgs pretvējš, no debesīm gāzās lietus un krusas maisījums, ceļā stājās akmeņi, zari un velosipēdisti, bet telefonam nosēdās baterija un kājai nomuka kurpe. Vienvārd’ sakot, izskatījās, ka visa Olimpa kalnā mītošo dievu komanda ir likusi kopā galvas, lai neļautu man nokļūt Torņkalna kapsētā.

Skaidra lieta, ka es ātri vien atmetu šai kapu ekspedīcijai ar roku un gāju mājās ēst zivi, tomēr Torņkalna kapus vēl paturēdams prātā. Pagāja dienas un varbūt pat kāda nedēļa, līdz es atkal nolēmu doties Torņkalna kapsētas virzienā. Tikko kā biju to rītausmā apņēmies, noskaidrojās debess, pierima vējš, pat koki salapoja zaļāki un sāka smaržot pēc ceriņiem. Mana galva kļuva skaidra, kaulos ieplūda spēks un kāja pati prasījās pēc zābaka un grūtāka pārgājiena. Taisni vai brīnums - likās, ka visi Olimpa kalnā mītošie dievi šoreiz ir likuši galvas kopā, lai es šodien pavisam noteikti nokļūtu Torņkalna kapos.

Lai arī es no cilvēkiem baidos vairāk nekā no spokiem un daudz labāk klejoju pa tukšiem kapiem pusnaktī, nekā piedalos kapusvētkos dienvidū, tomēr, sakopojis drosmi un cieši ieķēries līdzgājējas elkonī, devos iekšā kapsētā. Nepagāja ne divas sekundes, kad mums blakus teju no krūmiem izleca kāds vīrs un spieda rokās grābekļus, lāpstas, reizē norādot, kur kas nogrābjams, vai kur bedre izrokama. Pilnīgi vai samulsu, tomēr attapos, kad izrādījās, ka kapos noris talka.