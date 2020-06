Daugavā iepludina miljoniem kubikmetru neattīrītu notekūdeņu

pievērsa uzmanību tam, cik daudz to atrodami netālajā pludmalē. Toreiz “Rīgas ūdens” noliedza, ka atkritumi no kanalizācijas varētu nonākt upē un tālāk jūrā.

“Neattīrītu notekūdeņu apjoms ir salīdzinoši ļoti liels pret kopējo notekūdeņu apjomu. Līdz ar to mēs secinām, ka tas nav avārijas izplūdes vai tiešām tikai stipra lietus laikā, jo 5,3% no visa gada ietvaros novadīto notekūdeņu apjoma noteikti nav tas, ar ko mēs rēķināmies lielās lietusgāzēs,” saka VVD vadītāja Elita Baklāne- Ansberga.

Normatīvajos apjomos nav ierobežojuma tam, cik daudz neattīrītu notekūdeņu drīkst izlaist dabā. VVD gan pieļauj, ka avārijas risinājums, iespējams, tiek izmantots pārlieku bieži, - piemēram, pērn rudenī notekūdeņi Daugavā izlaisti arī pie ne pārāk stipra lietus. VVD no savas puses šim procesam pievērsuši pastiprinātu uzmanību, tostarp, aicinot izvērtēt uzņēmuma jaudas.

Dati liecina, ka “Rīgas Ūdens” pirms pieciem gadiem avārijas režīmā vidē izlaidis vairāk nekā miljons kubikmetru neattīrītu notekūdeņu (1.1 mlj m3 jeb 2,2% no visa notekūdeņu apjoma), 2016.gadā šis apjoms dubultojies līdz diviem miljoniem (2,07 mlj m3 jeb 4% no visa) , bet pēdējos trīs gados Daugavā vidēji tiek iepludināti aptuveni divarpus miljoni kubikmetru neattīrītu notekūdeņu gadā (2.5-2.6 mlj m3 jeb ~ 5.4% no visa apjoma). Paralēli tam, kopējais notekūdeņu apjoms šai laikā ir pat nedaudz krities.