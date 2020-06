Uzmanīgi blondīnēm. Nekādas sprādzes un lokšķēres. Pēc jūras uz dušu. Kā jāsargā mati vasarā?

Matu kopšanas līdzekļu klāsts ir ļoti plašs. Lai atrastu sev piemērotākos un ieviestu efektīvāko matu kopšanas rutīnu, jāsaprot, kāda ir matu struktūra, to stāvoklis, kā arī jāizvērtē savi ikdienas paradumi.

no saules jāuzmanās krāsotu, īpaši blondu, matu īpašniecēm, jo krāsoti un balināti mati, kuriem pēc ķīmiskās apstrādes ir noārdījusies dabīgā hidrolipīdu kārta, ātrāk izdala mitrumu un visvairāk cieš no saules nelabvēlīgās ietekmes.

Vasaras periodā, kad saule ir aktīva, krāsotiem matiem ieteicams izmantot masku vai spreju, jo šādi līdzekļi ir daudz kopjošāki un mitrinošāki un satur UV filtrus, kuri pasargā matus no izbalēšanas.

Vasarā būtu vēlams atteikties no ļoti karsta fēna, matu pannas vai lokšķērēm. Bet, ja ir nepieciešamība tos izmantot, vēlams lietot speciālus līdzekļus aizsardzībai pret karstumu, kā arī kopjošu pieniņu vai losjonu matu ieveidošanai un nogludināšanai. Šie produkti nodrošina vieglu fiksāciju, mirdzumu un papildus mitrina matus. Ieteicams izvairīties no matu lakas izmantošanas, jo tā satur spirtu un sausina matus. Ja mati ir grūti ķemmējami, skaistuma konsultante iesaka pēc mazgāšanas izmantot neizskalojamus, mitrinošus balzāmus. Tie darbojas kā atšķetinošs līdzeklis un pasargā matus no mitruma zuduma.