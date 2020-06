ZM saņēmusi prokurora brīdinājumu par nepietiekošu "Latvijas valsts mežu" uzraudzību

Kā norāda prokuratūrā, neatkarīgi no tā, ka ZM veica nepietiekošu uzraudzību pār "Latvijas valsts mežiem" kūdras atradņu apsaimniekošanas jomā, uzņēmumam bija pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai tās pārziņā esošo kūdras atradņu apsaimniekošana būtu efektīva un atbilstoša Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteiktajam pienākumam kapitālsabiedrībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, atsavināt mantu un nodot to īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

ZM valsts sekretāre Dace Lucaua raidījumam gan norādīja, ka ministrijas ieskatā "Latvijas valsts meži" strādā efektīvi. Pārvaicāta, vai tādā gadījumā būtu saņemts prokurora brīdinājums, viņa pauda: "Jā, tas jau ir sens jautājums. Un šobrīd no prokuratūras esam saņēmuši to brīdinājumu. Bet tas mums nekādas būtiskas sekas mums nerada. Vienkārši mēs labojam likumos to, kas valstij nebija sakārtots".