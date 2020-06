Darba devēji var pieteikt NVA vakances skolēnu vasaras darbam

Darba vietas varēs sākt veidot no 6.jūlija, ievērojot drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Šovasar NVA skolēnu nodarbinātības pasākums tiks īstenots no 1.jūlija līdz 31.augustam. Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 10.jūnijā, kad reģistrācija sāksies Latgales reģiona skolēniem, no 11.jūnija reģistrēties varēs Vidzemes reģiona, no 12.jūnija - Rīgas reģiona un no 13.jūnija Kurzemes un Zemgales reģiona skolēni.