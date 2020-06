Palēninātā video tagad iespējams vērot atsevišķu molekulu kustības

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Bulletin of the Chemical Society of Japan”, pētnieki Transmisijas elektronu mikroskopu papildināja ar augstas laika izšķirtspējas elektronu identificēšanas kameru. Tas viņiem ļāva uzņemt video pat ar 1600 kadriem sekundē - 100 reizes ātrāk nekā iepriekšējos pētījumos.