Gāgai sestais numur 1 panākums ASV albumu topā

No albuma pazīstamākie singli ir "Stupid Love" un kopdarbs ar popmūzikas lakstīgalu Arianu Grandi "Rain on Me".

Gāga iepriekš "Billboard 200" virsotni iekaroja ar filmas "A Star Is Born" skaņu celiņu, albumiem "Joanne" (2016), "Cheek to Cheek" (Ar Toniju Benetu (Tony Bennett), 2014), "Artpop" (2013) un "Born This Way" (2011).