Puse Latvijas uzņēmēju ārkārtas situācija iemācījusi uzkrāt lielākas rezerves

Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, visvairāk no ārkārtas situācijas mācījušies ir Latvijas un Lietuvas uzņēmēji. Tikmēr Igaunijā ir lielāks īpatsvars to uzņēmēju, kas no ārkārtas situācijas nav guvuši nekādas atziņas - šādu atbildi sniedza 32% respondentu Igaunijā, bet Latvijā 15% un Lietuvā tikai katrs desmitais.