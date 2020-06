Režisore Kristela Mosela (Sierra Ditson "Crystal" Moselle) jau iepriekš bija pievērsusies šai tēmai - pirms dažiem gadiem klajā nāca viņas pilnmetrāžas filma "Skate Kitchen" ("Skeita virtuve"), kas arīdzan vēstīja par Ņujorkas skeiterēm, un "Betija" ir tāds kā savdabīgs filmas turpinājums. Seriālā, kas skatāms "LMT Viedtelevīzijā", atgriezušās arī vairākas aktrises no minētās filmas, arī skeitere Reičela Vinberga (Rachelle Vinberg), kas filmā bija galvenajā lomā.

Interesants ir režisores un meiteņu iepazīšanās stāsts - meitenes ar skrituļdēļiem padusēs un Mosela iepazinās metro vilcienā Bruklinā. No sākumā režisore pierunāja meitenes uzfilmēties nelielā īsfilmā "That One Day" (2016. gads) un vēlāk jau tapa filma "Skate Kitchen" un arī seriāls. Tik tiešām gan filmā, gan seriālā redzamās meitenes arī reālajā dzīvē ir skeiteres, kuru grupiņa tā arī saucās "Skeita virtuve", un aktiermeistarību, kā nu kurai tas izdevās, apguva tikai filmēšanas laukumā.