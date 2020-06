Jūnija pirmajā nedēļā Zemgalē nozagti 15 velosipēdi

Likumsargi atgādina, ka ir riskanti atstāt velosipēdus nesaslēgtus pie tirdzniecības objektiem, izglītības iestādēm, kāpņu telpās, turklāt arī tad, ja daudzdzīvokļu namos ir durvju kods, uz balkoniem, neaizslēgtās vai ar nedrošu slēdzeni aizslēgtās garāžās, šķūnīšos, pagrabos vai citās telpās. Tā, piemēram, 2.jūnijā Zemgalē viens velosipēds tika nozagts no daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpas Iecavā, divi nesaslēgti velosipēdi no kāpņu telpas Ozolnieku novada Cenu pagastā, kā arī viens 250 eiro vērts velosipēds, kas nebija saslēgts un atradās Jelgavā daudzīvokļu ēkas pagalmā pie logiem.

Kalniņa norādīja, ka velosipēdu zādzības ir ne tikai nepatīkams emocionāls pārdzīvojums, bet arī nozīmīgs finansiālais zaudējums. Proti, 4.jūnijā Tukumā no kādas dzīvojamās mājas kāpņutelpas nozagts nesaslēgts velosipēds "Rex Graveler 8000", un tā īpašniekam tika nodarīti materiālie zaudējumi 200 eiro apmērā. Tajā pašā dienā Engurē tika nozagti divi nesaslēgti velosipēdi, katrs 150 eiro vērtībā, bet laikā no 6. uz 7.jūniju no kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas Jelgavā nozagts saslēgts velosipēds, saimniekam nodarot 400 eiro zaudējumus.