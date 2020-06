NASA astronaute kļūst par pirmo sievieti, kas sasniegusi Zemes hidrosfēras dziļāko punktu

Astronaute un okeanogrāfe Keitija Salivana (68) aptuveni 10 916 metru dziļās vietas dibenu Marianas dziļvagas dienvidos kopā ar misijas finansētāju un pētnieku Viktoru Veskovo sasniedza svētdien un pavadīja tur aptuveni pusotru stundu. Pēc vairāku fotogrāfiju uzņemšanas viņi sāka četras stundas ilgo pacelšanās procesu, vēstīts ziņu izdevumā "The New York Times".

Čelendžera dzelme (The Challenger Deep) tika atklāta ar kuģi “H.M.S. Challenger”, kas no 1872. līdz 1876. gadam kuģoja apkārt pasaulei. Kopš tā laika ir veikti vairāki mērījumi, lai noskaidrotu, cik īsti dziļa ir šī vieta, kā arī vēl nerimst diskusijas par to, kurš tad īsti bija pirmais cilvēks, kurš sasniedza to. 2019. gada aprīlī Veskovo paziņoja, ka tas ir bijis viņš, tomēr “Titānika” režisors Džeimss Kamerons tam nepiekrita, apgalvojot, ka viņš ir bijis dziļāk.