Bibliotekārus aicina piedalīties lasīšanas veicināšanas projektā

“Jau kopš projekta “Bibliotēka” pirmās darbības dienas vieni no aktīvākajiem interesentiem, kas iesaistījušies mūsu veidotajā saturā par grāmatu vērtību cilvēka dzīvē, ir bijuši bibliotekāri un bibliotēkas visā Latvijā,” stāsta projekta koordinatore un satura veidotāja Daiga Katrīna Bitēna.

“Viens no mūsu projekta mērķiem ir veicināt lasīšanu sabiedrībā. Savukārt bibliotēkas ir viena no tām vietām, kurās tiek radīta interese par kādu konkrētu grāmatu un būtībā sākas lasīšanas process. Šā iemesla dēļ patiesi priecājamies par atbalstu, ko divu gadu laikā esam saņēmuši no bibliotēku darbiniekiem mūsu vēsts izplatīšanā.