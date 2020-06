Līdz 30.jūnijam valsts apmaksātus Covid-19 testus varēs veikt ikviens

Lai pieteiktos Covid-19 analīžu veikšanai ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz Centrālās laboratorijas tālruni - 8303 vai E.Gulbja laboratorijas tālruni - 67334433 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz 15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz 12.