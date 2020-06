Māksliniece Linda Īstenā sākusi veidot izstādi ar nosaukumu "Iekšā"

No 9. jūnija māksliniece Linda Īstenā trīs dienas, atrodoties galerijā "Look!" (Ģertrūdes ielā 62), veidos izstādi ar nosaukumu iekšā. Savu performanci un darba procesu Īstenā translē tiešsaistē - mākslas galerijas "Look!" sociālā tīkla "Facebook" lapā. Aplūko foto!