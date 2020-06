Brīvdienu maršruts ⟩ 12 tūrisma jaunumi Lietuvā

Pasažieru kuģis un inženierleģenda „Raketa” šovasar plāno vest pasažierus no Kauņas uz Nidu. No atjaunotās Kauņas „Combo” piestātnes kuģis aties ceturtdienās-sestdienās 9.00 no rīta, savukārt no Nidas senās piestātnes - ceturtdienās, piektdienās un svētdienās 15.30. Pirmie ceļojumi pa upi plānoti jau jūnija sākumā.