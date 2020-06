Igaunijas virusoloģe: Nevar runāt par tālāku ierobežojumu mīkstināšanu līdz Jāņiem

"To varēja prognozēt. Ja mēs būtu ieviesuši atvieglojumus tikai jūlija beigās, pieaugums būtu jūlija beigās. Lēmums bija apzināts, jo tuvojas vasara, kad slimības norisinās vieglāk un arī kontrolēt to izplatību ir vienkāršāk nekā septembrī, kad bērni atgriezīsies skolā," izteikusies virusoloģe.

"Šī ir dažādu svinēšanu un ballīšu slimība, kā mēs to redzam Igaunijā. Viens no jaunajiem uzliesmojumiem aizsākās no [9.maijā notikušām] dzimšanas dienas svinībām, un Veselības departaments ar šo uzliesmojumu nodarbojas joprojām, lai gan pagājis jau tik ilgs laiks," stāstījusi speciāliste.