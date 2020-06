Vanaga: Jāizmanto vasara, lai sagatavotos attālinātajām mācībām rudenī

Viņasprāt arī ir jāpārskata pedagogu slodzes, kā arī finansiāls atbalsts, jo aptuveni 96% no aptaujātajiem skolotājiem norādījuši, ka attālinātā mācību procesa nodrošināšanai viņi izmanto savus datorus un tālruņus.

Vienlaikus skolotāji uzsver, ka jānodrošina pedagogu darba laika robežu noteikšana un to ievērošana no izglītojamo un vecāku puses. Tāpat būtu vēlams vēl lielāks psiholoģiskais atbalsts pedagogiem no administrācijas, kā arī psihologa konsultācijas pārslodzes gadījumā.