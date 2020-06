Mistisko radio uzliesmojumu aktivitātē novērots 157 dienu cikls

Pirmo reizi šos uzliesmojumus novēroja 2007. gadā, tomēr to iemesls joprojām nav īsti skaidrs. Potenciālo skaidrojumu vidū ir gan superblīvu neitronu zvaigžņu sadursme, gan augsti attīstīta citplanētiešu civilizācija.

Līdz šim ir atklāti vairāk nekā 100 “FRB”, un lielākā daļa no tiem ir vienreizēji. Šā gada janvārī astronomi ziņoja par to, ka atkārtotais uzliesmojums “FRB 180916.J0158+65” atkārtojas 16 dienu ciklā , proti, 4 dienas notiek uzliesmojumi, bet 12 dienas valda klusums.

Pētnieki ar 76 metrus plato Lovela teleskopu piecus gadus novēroja “FRB 121102”, atklājot, ka uzliesmojumi notiek 157 dienu ciklā, proti, 90 dienas notiek uzliesmojumi, bet 67 dienas valda klusums, rakstīts jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" un bez maksas lasāms šeit .

“Šis atklājums uzsver to, cik ļoti maz mēs zinām par “FRB” izcelsmi. Ir vajadzīgi vēl tālāki citu “FRB” pētījumi un novērojumi, lai dabūtu skaidrāku bildi par šiem periodiskajiem uzliesmojumiem un to avotu,” komentēja viens no pētījuma autoriem Dankans Lorimers.