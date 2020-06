"Normāli cilvēki" - jaunais kulta romāns iznāk arī latviešu valodā

Romānu lasa un citē, par to diskutē, lasītāji apspriež varoņu attiecības un rīcības motīvus… Šo grāmatu ir vērts izlasīt: gan tāpēc, ka tajā atspoguļotas mīlētāju attiecības, gan tāpēc, ka šie mīlētāji nāk no ļoti atšķirīgām pasaulēm, gan tāpēc, ka tieši Konela un Merianas stāsts ir tas, kurš pamudinājis miljoniem cilvēku lasīt un apspriest šo darbu. Kādas ir cilvēku lielās izvēles mūsdienu sabiedrībā? Ko jaunieši vēlas sasniegt dzīvē?

Savā ziņā romāna centrālie tēli – Konels un Meriana – ir pretnostatīti jau no paša sākuma. Viņš ir veiksmīgs, iederīgs un mīlēts, lai gan nāk no trūcīgas ģimenes. Konela dzīvespriecīgā un mīlošā māte Loreina ir apkopēja milzīgajā mājā, kurā dzīvo bagātā Merianas ģimene. Taču Merianas māte pret saviem bērniem izturas distancēti, meitenes brālis Alans ir vardarbīgs, bet Meriana pati – skolas “izstumtā”. Zināmā mērā Meriana ir kā Holdena Kolfīlda mūsdienu dvīne, bet Konels iemieso “tos, kuri iederas” sabiedrībā. Salija Rūnija brīnišķīgi parāda pretņu pievilkšanos un arī ilgstošu attiecību bezcerīgumu: viens no abiem ir gatavs uz visu, lai tikai būtu “patīkams”, bet otrs nekad nespēs noticēt, ka kādam viņu tiešām vajag. Izcili uzrakstīts romāns par mīlestības izvairīgo dabu, par bailēm un sapņiem, ilgām un izvairību, nodevības skaudrumu un nemīlestības vairogu, aiz kura tiek paslēptas visas dzīves krāsas. Par to, ka ir cilvēki, kuriem nekad nebūs gana, un ir cilvēki, kuriem nekad nepietiks ko otram dot. Par to, ka pusaudža gadu skarbākās izvēles pēc pavisam neilga laika var izrādīties nesvarīgas. Un par to, ka izvēle tomēr ir svarīga. Izklausās dīvaini? Iespējams, taču dzīve vispār mēdz būt savāda – dāvā negaidīto un atņem loloto.