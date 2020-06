"Melnās sejas" dēļ no straumēšanas servisiem izņemts seriāls "Little Britain"

Meta Lūkasa (Matt Lucas) un Deivida Veliamsa (David Walliams) komiskās etīdes kritušas nežēlastībā pēc ASV notikušās melnādainā vīrieša Džordža Floida slepkavības un tai sekojošajiem nemieriem un "Black Lives Matter" protestiem. Līdzīgs liktenis skāris arī šovu "Come Fly With Me".