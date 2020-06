Izredzes izdzīvot - 15%. Tallinā ar Covid-19 slims jauns vīrietis desmit dienas pavadījis komā

Vīrietis saslima trīs nedēļas pēc tam, kad ģimene bija pārgājusi "mājas režīmā" - Lāss un viņa sieva strādāja no mājām, bērni negāja uz bērnudārzu un arī dzīvoja mājās. Tā kā bērni pat normālos apstākļos pēc Lieldienu brīvdienām parasti bērnudārzā saķer kādu vīrusu, vecāki nolēma, ka šogad no tā vajadzētu izvairīties. Ģimene pat pārtikas produktus pasūtīja internetā ar piegādi uz mājām. Lāss gāja laukā, taču centās izvairīties no vietām, kurās ir daudz cilvēku. Viņš saka, ka joprojām nezinot, kur un kādā veidā inficējās.