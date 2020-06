PVD "Facebook" uziet nelegālu gaļas tirgotāju - produkti stāv mašīnā uz grīdas

Viņa norādīja, ka jau kādu laiku PVD uzmanību vietnē "Facebook" piesaistīja vairāki sludinājumi, kuros sociālā medija lietotāji tika aicināti iegādāties svaigu cūkgaļu, kas iegūta no piemājas saimniecībā turētām, ar dārza labumiem barotām cūkām.

PVD aicina patērētājus, iegādājoties pārtikas produktus internetā, pārliecināties, ka produktu izplatītājs ir reģistrēts PVD un līdz ar to ir dienesta uzraudzībā. Iegādājoties pārtikas produktus, it īpaši dzīvnieku izcelsmes produktus - gaļu, zivis un olas, no nelegāliem tirgoņiem, tiek apdraudēta patērētāju veselība. Tāpat aicinām pievērst uzmanību, kādos apstākļos produkts ir atvests uz norunāto tikšanās vietu un vai tas ir marķēts. Šaubu gadījumā iesakām preci neiegādāties.