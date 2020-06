Izdots džeza pianista Krista Saržanta debijas albums

Lai arī jaunā komponista un pianista Krista Saržanta debijas albuma prezentācija marta beigās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pārcelta uz šī gada septembri, albuma skaņdarbi pirms dažām nedēļām atskaņoti bibliotēkas tiešsaistes koncertā. Jau kādu laiku albumu ir iespējams digitāli klausīties visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās, kā arī iegādei – Bandcamp vietnē un mūziķa mājaslapā.

"Šīs kompozīcijas tika radītas pēdējo piecu gadu laikā – es vēlējos iemūžināt tās visas vienuviet, lai varētu pāršķirt jaunu lapu savā daiļradē. Tās visas ir augušas kopā ar mani, un līdz ar katru izpildījumu lika augt arī man," saka Krists Saržants, kura mērķtiecība un gribasspēks ir allaž virzījuši viņu uz priekšu, līdz atveduši pie vērienīga rezultāta. Fiziskajam albuma eksemplāram nāk līdzās arī grāmata – ar fotogrāfijām no ieraksta procesa, kompozīciju tekstiem, kā arī stāstiem un komponista pārdomām par katru no skaņdarbiem, to būtību un tapšanas procesu.

"Then and Now" FOTO: publicitātes

Albums ieskaņots studijā "Sound Division" vairākās sesijās 2019. gada laikā, un tam palīdzēja tapt pašmāju džeza un klasiskie mūziķi (kuru starpā Evilena Protektore, Dāvis Jurka, Andris Grunte, Mārcis Auziņš, Ieva Kerēvica, Laura Grecka un daudzi citi), kā arī dāņu bundzinieks Matiass Fišers-Mogensens (Matias Fischer-Mogensen). Albumā, kā fizisku izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, iekļautas vienpadsmit kompozīcijas - astoņi komponista oriģināldarbi, latviešu “Jūriņ' šņāca, jūriņ' krāca”, igauņu un dāņu kompozīciju aranžijas.

Par mūziķi

Krists Saržants ir latviešu komponists un pianists, kurš smeļas iedvesmu no klasiskās, džeza un filmu mūzikas. Mācījies klavierspēli un kompozīciju pie Raimonda Petrauska, Madara Kalniņa, Andra Dzenīša, Tuomo Uusitalo un Kārļa Vanaga Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī pie Søren Møller un Kenneth Dahl Knudsen Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Olborgā, Dānijā. 2018. gadā Krists tika nominēts Nika Gotema balvai par ieguldījumu Latvijas džeza mūzikā un kultūrā, pārstāvēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju lielākajā starptautiskajā džeza mūzikas skolu konferencē IASJ (International Assosiation of Schools of Jazz) Vīlandē, Igaunijā, un 2019. gadā atklāja TEDx konferenci Rīgā.

Koncertējot Latvijā, Igaunijā, Dānijā, Vācijā, ASV un citās valstīs, viņš ir sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Kenneth Dahl Knudsen (DK), Rob Duguay (US), Yacine Boularès (US), Konstantīns Jemeļjanovs (LV/US), Peter Hertmans (BE), Etienne Charles (US) un daudziem citiem. Mūziķa kvinteta ieraksti tika prezentēti lielākajā Eiropas džeza gadatirgū "Jazzahead! 2017" un iekļauti kompilācijas albumos "Jazz in Latvia 2018" un "Jazz in Latvia 2020".

Albumu "Then and Now" kompaktdiska formātā ar grāmatiņu var pasūtināt Saržanta Bandcamp profilā.

