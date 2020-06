Mūsu dzīves gaida neatgriezeniskas pārmaiņas jeb kā Covid-19 krīze ietekmējusi biznesu

Cilvēki ļoti bieži domā par to, kā dzīve un bizness izskatīsies laika posmā, kad beidzot varēs teikt - “Covid-19 mums ir aiz muguras”. Vai tā tiešām būs? Domājams, ka paies vairāki gadi, līdz varēsim atviegloti uzelpot, jo slimība būs pilnībā apspiesta. Tomēr, pat ja arī slimību izdosies pilnībā uzvarēt, tās atstātais psiholoģiskais efekts paliks ar mums uz visiem laikiem, un tas noteikti mainīs veidu, kā dzīvojam.

"Forbes" apskatnieks Šeps Haikens raksta, ka būs izaugusi paaudze, kas piedzīvoja laiku, kad pēkšņi, vienā dienā mācības no skolas pārcēlās uz mājām, nenotika izlaidumi, savukārt vecāki vai nu arī sāka strādāt no mājām, vai zaudēja darbu pavisam. Jaunie cilvēki, kuri tikko pabeiguši augstskolu, iespējams, uzreiz nevarēs sākt darba gaitas un būs jāgaida vēl nenoteikts laiks, kad beidzot būs iespējams domāt par savas – pieaugušā cilvēka dzīves sākšanu.

Ļoti daudziem šis laiks ir bijis ļoti slikts, un 2020. gada pirmā puse noteikti atmiņā paliks kā murgs. Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, bailes no nezināmas slimības un nāves – tas viss zemapziņā pavadīs mūs līdz dzīves beigām. Piemēram, vecāku paaudžu cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši Lielās depresijas laikā, vēl līdz šai dienai ir paradums veidot uzkrājumus, lai vienā dienā nepaliktu ar tukšām kabatām.

Kamēr daudzi uzņēmumi turpinās pulcēt savus darbiniekus atpakaļ birojos, vairākas organizācijas ir mācījušās no attālināta darba. Šajā laikā ir izdevies noskaidrot, ka darbs no mājām var būt ne tikai alternatīva darbam no biroja, bet arī nest zināmus augļus. Vairāki uzņēmumu vadītāji sacīja, ka viņi ir gatavi samazināt savu biroju lielumu un pat pārcelties uz mazākiem birojiem, izstrādājot jaunu – attālināta darba stratēģiju.