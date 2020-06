Rinkēvičs: Ārkārtīgi jūtīgie rasu jautājumi ASV dienaskārtībā pastāv jau gadu simtiem

"Mēs sekojam līdzi un redzam, ka tiesu varas un demokrātijas institūti cenšas reaģēt. Mazliet satraucoši bija redzēt, ka ir pieaudzis tieši žurnālistu aizturēšanu skaits, kuru brīvība - ziņot no notikumu vietas-, ir neapstrīdama," uzsvēra Rinkēvičs.

Runājot par pieminekļu demontāžu, kas notikusi gan Beļgijā, gan Lielbritānijā, ministrs uzsvēra, ka viņš vienmēr ir bijis piesardzīgs jautājumos, kas skar vēsturi. Tā kā Rinkēvičs ir studējis vēsturi, viņaprāt, ir ļoti grūti izslēgt kādu epizodi no vēstures.

Ministrs atzina, ka seko līdzi diskusijām sociālajos tīklos, jo īpaši "Twitter", kur vieni saka, ka nedrīkst aiztikt nevienu pieminekli, bet otri atgādina par mūsu pašu "ļeņinekļu" demontāžu. Ministra ieskatā, arī pieminekļu stāsts ir daļa ne tikai no vēstures, bet arī no tagadnes un nākotnes politikas.

Viņaprāt, strauja pieminekļu demontāža vai apķēpāšana nav labākais risinājums. Bet no otras puses, ja, piemēram, ASV, Lielbritānijas vai Beļģijas varas iestādes, kas ir likumīgi vēlētas pārstāvēt pilsoņus, nolemj, ka vienu vai otru pieminekli ir jādemontē, tas ir attiecīgo iestāžu lēmums.

"Mums pašiem jau gadu gadiem ir diskusijas par vienu būvi Pārdaugavā, un par to viedokļi nav viennozīmīgi. Man kā vēsturniekam ir piesardzīga attieksme pret to, ka ar viena pieminekļa demontāžu, mēs aizvācam arī kādu vēstures posmu. Vai to vajag darīt, vai nē, ir katras brīvi vēlētas pašvaldības vai nacionālās valdības ziņā," sacīja Rinkēvičs.