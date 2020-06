Pūce pozitīvi vērtē iespējamo Satversmes tiesas pārbaudi ATR likumam un nebaidās no tā

"Man nav baiļu no ST sprieduma. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka ir ST, kas var izvērtēt un caur tiesu var kontrolēt likumdevēja un Ministru kabineta rīcību," šodien pauda politiķis, kurš norādīja, ka viņam nav bažu, ka ATR procesā būtu pieļauti kādi nozīmīgi pārkāpumi.

Vaicāts, vai ir sagaidāma kādas puses vēršanās ST, Pūce sacīja, ka ir gandrīz "100% drošs", ka būs iesniegumi ST, visticamāk, no kādu pašvaldību puses. Ministrs atturējās prognozēt, vai kādi 20 Saeimas deputāti izmantos savas tiesības šajā jautājumā vērsties ST.

No apspriešanas un uzklausīšanas viedokļa Ministru kabinets un Saeima ir darījuši visu, lai uzklausītu pašvaldību argumentus, sacīja politiķis, piebilstot - skaidrs, ka vairums no pašvaldību apsvērumiem pie tik lielām izmaiņām nav ņemti vērā, jo Saeimai un valdībai bija citi apsvērumi, un arī to vērtētu tiesa.