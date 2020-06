Lai nodedzinātu auto, nevajag daudz. Pietiek ar mazu stikla pudelīti

Jaunāks un tīrāks auto no tā nekļūst, taču svaigāk smaržo gan. Tomēr izrādās, ka daži no tirdzniecībā pieejamajiem gaisa atsvaidzinātājiem var izspēlēt ļaunu joku, ja tie iepildīti stikla trauciņos, kas nostrādā kā saules staru savācējlēca un tos koncentrē vienā punktā. Ja tā notiek, tad līdz mašīnas nodegšanai ir viens solis, kā to pierādīja nelaimes gadījums ar laimīgu iznākumu kādu Volvo automobilī.