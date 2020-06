Aktuāli ⟩ Kā palīdzēt bērnam neveidot rasistisku identitāti?

No vienas puses, stereotipi mums palīdz (piemēram, izvairīties no reāla apdraudējuma), bet, ja tie ir pārāk cieši, tie aizmiglo mūsu skatījumu un uzskatus par sabiedrību padara stipri nepatiesus. Līdz ar to svarīgi būtu bērnam izcelt katras rases un kultūras gan labos, gan sliktos piemērus, kā arī iepazīstināt viņu ar reāliem datiem par kādas sabiedrības grupas noziedzības, bezdarba rādītājiem.

Ir vērts arī norādīt, ka izmaiņas sabiedrībās notiek pastāvīgi un sabiedrība, kas pirms trīsdesmit gadiem (stereotipu līmenī) būtu raksturojama kā bīstama, var mainīties. Līdz ar to mainīsies arī mūsu vērtējums par to!

Papildus ir jāatzīmē, ka gan mazam, gan lielam cilvēkam ir pretestība pret nezināmo. Sastopoties un iepazīstot nezināmo, svešo, ar mītiem apvīto, mūsu domas par to mainās. Pirms sludinām viedokli par to, kāda ir šī mums svešā sabiedrības grupa, pārliecināmies, vai esam to reāli iepazinuši, par to pietiekami uzzinājuši un sapratuši...