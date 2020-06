Vārda sakne ir "zināt". Tas nenozīmē, ka es visu zinu, bet es zinu, kā uzzināt to, ko vajag cilvēkam, kas atnāk pie manis pēc palīdzības, tā kā mana misija ir palīdzēt cilvēkiem un arī savai tautai tai skaitā. Arī mūsu senči tādu vārdu ir lietojuši, tas ir sens vārds. To lietoja dzimtas vecāko cilvēku apzīmēšanai, kuri jau bija apzinājuši sakarības starp šo pasauli un viņpasauli, visuma kārtību un likumiem.

Nevar būt vienas tautas pārstāvis laimīgs svešā vidē. Ir notikusi vardarbība pret baltu tautām. Mums ir labi zināms tāds termins kā posttraumatiskā stresa sindroms, kas nozīmē, ka, kad cilvēks ir pārcietis vardarbību, kādu laiku viņš dezorientēts un lāgā nezina, kā uzvesties, kā rīkoties, ir identitātes traucējumi, vainas apziņa. Lasot dainas, es esmu ieraudzījis, ka mūsu senči bija ne starp glupākajām tautām uz šīs zemes, ka mēs esam lieliski pazinuši visuma kopasakarības, kas mums noderēja, lai neskaitāmas tūkstošgades dzīvotu uz šīs pasaules pietiekami laimīgi, saturīgi, un tad, kad atnāca svešie, viņi redzēja bagātu zemi ar bagātu kultūru. Līdz ar to mūsu tautas problēmas ir cēlušās no tā, ka savulaik esam bijuši pārāk labsirdīgi pret klaidoņiem/laupītājiem. Notiek manipulācijas ar cilvēku apziņu, tiek noliegti 700 gadi verdzības. Ar šādām manipulācijām vēl šobrīd nodarbojas arī kristīgā baznīca, piemēram, mūsu kultūrā jau tūkstošiem gadu bija vārds Dievs, bet tagad tam ir mainīta nozīme, un ar vārdu Dievs mums uzdod ebreju kungu Jahvi. Šis posttraumatiskā stresa sindroms attiecas ne tikai uz cilvēku, bet arī uz tautām. Un latviešu tautā mēs šobrīd varam redzēt izpausmes, kā cilvēkam ar posttraumatisko sindromu. Mēs jūtamies apjukuši. Kas tad būtu darāms šajā sakarā? Tāda pati palīdzība, kā cilvēkam ar posttraumatisko sindromu ir nepieciešama arī latviešu tautai. Pirmām kārtām mums jāatgriežas pie izpratnes. Mums ir jāsaprot, kas mēs esam, no kā cēlušies. Mūsu identitātes meklējumi šobrīd ir simptomātiski redzami mūsu administratīvi teritoritoriālās reformas gaitā, kad parādās sēļi, parādās latgaļi, parādās suiti un līvi ar savām vajadzībām, un demokrātiskā sabiedrībā to vairs nevar pabāzt zem tepiķa. Un tikai uz savstarpējas sapratnes, cieņas un labprātīgas sadarbības pamata mēs varam uzbūvēt latvietību.

Voldis PrancānsZintnieks