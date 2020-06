Divas nedēļas, lai pielāgotos, jeb "Citadeles" pieredze, pārejot uz attālināta darba režīmu

- Šobrīd, pieņemot lēmumu par darbinieku atgriešanu birojā, savu kolektīvu esam sadalījuši trīs grupās. Mums ir A un B komandas, kas mainās ik pēc nedēļas, un ir arī C komanda, kas šobrīd, kamēr vīruss nav izskausts, un kuriem ir lielāka uzņēmība pret šo vīrusu, – tie turpina strādāt no mājām pastāvīgi.

Nākotnē noteikti mēs ļausim pēc brīvprātības principa cilvēkiem izvēlēties, kad strādāt no mājām un kad – no biroja. Domāju, ka tāds simtprocentīgs darbs no mājām – par to būtu pāragri runāt, vai tas ir iespējams. Bet daļēji tas pilnīgi noteikti varētu strādāt, un tas palielinātu darbinieku apmierinātības līmeni, ka viņi varētu brīvāk rīkoties ar savu laiku. Savukārt kompānijai tas ļautu ieekonomēt uz dažādām izmaksām, kas ir saistītas, piemēram, ar aprīkojumu.