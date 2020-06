EK nāk klajā ar ieteikumiem, kā atvērt ES robežas

EK paziņoja, ka vēl ir pāragri pilnībā atcelt ierobežojumus ceļotājiem no valstīm ārpus ES.

Tā vietā Brisele aicina uz "kopīgu koordinētu pieeju", atceļot aizliegumu nesvarīgiem ceļojumiem no valstīm, kurā pandēmijas līmenis ir līdzīgs kā ES un kur ieviesti adekvāti slimības kontroles pasākumi.

EK pavēstīja, ka no 1.jūlija būtu jāatceļ ierobežojumi ceļotājiem no Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Serbijas, jo "to epidemioloģiskā situācija ir līdzīga vai labāka nekā ES".