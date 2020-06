Rasistisko stereotipu dēļ no HBO Max platformas noņemtā filma "Vējiem līdzi" piedzīvo milzu popularitāti

Ar vairākām "Oskara" balvām godalgotā 1939.gada filma "Gone With the Wind" ("Vējiem līdzi") pēc izņemšanas no straumēšanas platformas "HBO Max" repertuāra "rasistiska atainojuma" dēļ ceturtdien atrodas ASV tīmekļa lielveikala "Amazon" pārdotāko filmu un televīzijas pārraižu topa pirmajās vietās.