Banka "Citadele": Kredītbrīvdienu pieteikumu skaits sarucis līdz dažiem pieteikumiem dienā

Baltijā banka "Citadele" no uzņēmumiem un privātpersonām kopumā saņēmusi 2416 pieteikumus, no kuriem 26% ir pieteikumi hipotekārā kredīta maksājuma atlikšanai, 27% - patēriņa kredīta un 28% - līzinga. Savukārt 16% veido mazo un vidējo uzņēmumu pieteikumi, bet lielo uzņēmumu pieteikumi - 3%.

Tāpat bankā norādīja, ka Latvijā kopumā saņemti 1294 pieteikumi, kas ir 53% no Baltijā saņemtajiem pieteikumiem, tostarp 112 (8,7%) saņemti no maziem un vidējiem uzņēmumiem, 182 (14%) pieteikumi saņemti no lielajiem uzņēmumiem, savukārt 830 (64%) - no privātpersonām, no kuriem 384 ir hipotekārā kredīta maksājumu atlikšanai un 446 - patēriņa. Līzinga maksājumu atlikšanai saņemti 294 pieteikumi - 112 no privātpersonām un 58 - uzņēmumiem.