Valsts policijas stundas laikā konstatē trīs pārkrautus baļķvedējus

Likumā ir paredzēts, ka par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 780 eiro, kravas pārvadātājam — no 570 līdz 1400 eiro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no 140 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 570 līdz 1400 četrsimt eiro.